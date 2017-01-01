В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как у троллейбуса во время движения загорелись троллеи и оборвались провода. В результате движение троллейбусов приостановили.
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В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как у троллейбуса во время движения загорелись троллеи и оборвались провода. В результате движение троллейбусов приостановили.