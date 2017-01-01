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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи во время движения у троллейбуса загорелись провода (видео)

В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как у троллейбуса во время движения загорелись троллеи и оборвались провода. В результате движение троллейбусов приостановили.

Служба новостей Керчь.ФМ

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