В Керчи 31 октября вечером в 50 м от завода «им. Войкова» в 5-ти метровый котлован перевернулась бетономешалка «КАМАЗ – миксер». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту выдвинулось 1 отделение 16-й пожарно-спасательной части 3-го ПСО ФПС по Республике Крым, а также экипаж ГИБДД, сотрудники МВД и бригады скорой медицинской помощи. Также выдвинулась специализированная техника «Кран – 10 тонн ЗИЛ (133)».

По прибытии спасатели выяснили, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля в котлован кабиной вниз. Внутри находится пострадавший - водитель 1977 г.р. житель Керчи.

При помощи 10-ти тонного крана "ЗИЛ (133)" приподняли кабину и извлекли пострадавшего. С предварительным диагнозом: "тупая травма живота, переломы ребер и плеча" госпитализирован в КГБ №1.