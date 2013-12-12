В Керчи 2 ноября состоится торжественное открытие кинозалов Керченского Дворца культуры «Корабел». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Кинотеатр откроют в рамках реализации Федеральной программы, проводимой Фондом социальной и экономической поддержки Отечественного кинематографа по модернизации и переоборудованию кинозалов.

Первый сеанс покажут завтра. На него можно попасть по пригласительным билетам.

Напомним, в Керчи новый кинотеатр в Аршинцево рассчитан на 835 зрителей