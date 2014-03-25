В Керчи во дворце культуры «Корабел» продолжаются работы по оборудованию будущего кинозала. Так, в малом зале уже установили новые кресла, заменили потолок с освещением, обновили панели, выполнили косметический ремонт помещения и перетяжку сцены новым покрытием.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

«Зал преобразился. Также уже установлена заэкранная акустическая система и колонки окружения. На данный момент монтируется кинопроекционное оборудование. Ждет своей очереди экран», - написал он.

В большом театральном зале также уже установили колонки окружения, заэкранную акустику и проектор.

«Здесь монтаж оборудования находится на завершающей стадии. Собран каркас экрана», - написал Бороздин.

Малый зал рассчитан на 135 мест, большой - на 700. Работы выполняет подрядная организация из Казани. Показ фильмов учреждение планирует начать уже в ноябре.

Напомним, в этом году в керченском ДК «Корабел» появится 3D кинотеатр