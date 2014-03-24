После того, как Крым стал российским, все керчане столкнулись с огромными очередями в различные инстанции. Это коснулось практически всех сфер жизни. Куда не сунься – везде нужны российские документы, СНИЛСы, медстраховки, новые счетчики, дополнительные договоры и везде очереди, очереди. Редакция Керчь.ФМ буквально «завалена» письмами и жалобами керчан на различные службы.

«Приезжаю в Пенсионный фонд, чтобы оформить сертификат на материнский капитал, еду с Опасного – неближний свет, двумя автобусами, еду с девятилетним сыном и двухмесячной дочкой. Еду к своей очереди, везу документы, которые обозначены на сайте Пенсионного фонда - свой паспорт и свидетельства о рождении детей. Добралась, и тут – давайте еще копии, я говорю, что нет у меня копии – я же оригиналы привезла, а мне – нам еще копии нужны. – Ну сделайте, у вас же есть ксерокс, -У нас нет там краски, - я заплачу, сколько нужно за ксерокс, - Мы не можем, мы не имеем права предоставлять услуги. Идите, сделайте ксерокс, потом придете.?!! Рядом с ПФ есть ребята, которые попутно занимаются ксерокопированием, но у них было закрыто, пришлось мне уехать. Я не пойму, настолько нищее государстве, что пенсионному фонду в Керчи не может дать ксерокс, чтобы таких мамашек не гонять? Со мной также дедуля уехал, который с Мичурино добирался», - написала женщина.

Как рассказали журналисту Керчь.ФМ сотрудники Пенсионного фонда, никаких копий никому они не делают, потому, что краска и бумага стоят денег, а их выделяют только на нужды самого ПФ, заниматься же коммерческой деятельностью и делать ксерокс за оплату они не имеют права. Но, по секрету добавили, что если у совсем пожилого человека не окажется одной ксерокопии, то ее сделают.

На сайте Пенсионного фонда ни о каких копиях не сказано вообще. При оформлении сертификата на маткапитал нужно предоставить:

паспорт гражданина РФ;

свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства об усыновлении);

документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года;

документы, удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного представителя или доверенного лица.

Такая же проблема и в водоканале, и в горгазе. В водоканале для заключения договора на обслуживание в соответствии с Порядком заключения договоров холодного водоснабжения, указано предоставление копий – копию документа подтверждающего право собственности, копии технической документации на установленные приборы учета, но ничего не говорится про копию паспорта собственника и копию техпаспорта на домовладение. В водоканале также нищенствуют, и керчане, не имея копии какого-либо документа, должны с Годыны ехать, как минимум, на автовокзал, чтобы сделать копию.

«Апофеоз – горгаз. Мало того, что туда три дня на собаках ехать нужно, очередь до второго пришествия занимать, так еще и ксерокс в 21 веке – это высшая математика. Но они хоть не разворачивают, а просто говорят «донесите». Нищета и позор не в кошельках, а в кабинетах этих организаций, куда люди вынуждены месяцами в очередях стоять», – написал керчанин.

В Постановлении "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" в разделе про договор, говорится про копии – но только копии паспорта, остальное – оригиналы. Видимо, подразумевается, что если горгаз требует копии, то сделает для своих нужд сам. Поэтому, здесь мягче относятся к отсутствию копий - «донесете».

С нового года керчане столкнутся с очередями в КРЭС, так как с 2018 года будет изменена социальная норма – она будет зависеть от количества проживающих в жилом помещении. Таким образом, весь город будет везти справки с места жительства, а там очередные договоры и так далее.

Многие керчане недоумевают – все вышеперечисленные организации являются государственными

предприятиями или учреждениями. Что нужно сделать, чтобы во всех государственных учреждениях, которые обслуживают керчан, установили ксероксы и заложили соответствующие расходы?

«Может, кусочек нефти и газа отстегнуть и все же вспомнить, что живем в век техники и Интернета, покорили уже космос, животных клонируем, мир везде устанавливаем, и уже можно поставить ксероксы и не гонять керчан искать вчерашний день», - предложил керчанин.