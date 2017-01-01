В России утвердили поправки в ПДД, касающиеся проезда транспортных средств через перекрестки с круговым движением.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку.

В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Указанные поправки в Правила дорожного движения вступят в силу по истечении семи дней после дня их официального опубликования, то есть 8 ноября 2017 года.