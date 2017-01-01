В Керчи библиотека-филиал №3 им. Н.Островского отметила свой 70-летний юбилей. Праздник начался с исторического экскурса, который провела ведущая мероприятия, главный библиотекарь Ардемасова В.В., рассказав о многочисленных событиях, произошедших за время существования библиотеки.

Об этом Керчь.ФМ сообщили организаторы мероприятия.

«За годы своей истории библиотека доказала свою значимость как информационный центр, как один из главных очагов культуры, литературы и искусства в микрорайоне Аршинцево», - рассказали в бибилиотеке.

Директор МБУК «КЦБС» Попова Людмила Яковлевна поздравила коллектив библиотеки с этой знаменательной датой, отметив, что библиотека №3 одна из лучших в городе, с молодым, творческим коллективом.

Слова благодарности за тесное сотрудничество выразили: руководитель хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» и ансамбля «Мрия» Абдулкадырова Г.И., директор МБОУ ДО «ДМШ № 2» Бурдюжа Л.Д., председатель Керченского общества инвалидов Мамуль М.А., Действительный член Петровской академии наук и искусств Мореходов М.А., член КГЛито «Лира Боспора» Коваль В.Ф., и многие другие.

Ястремская А.С. вручила библиотеке от общественной организации ветеранов Памятный адрес, с пожеланиями творческих успехов и дальнейшего сотрудничества.

Писатель Маковецкий В.Я. пожелал библиотеке дальнейшего процветания и выразил благодарность за совместно проведенные мероприятия в молодежной аудитории.

Речи и приветственные слова гостей перемежались музыкальными и поэтическими номерами, исполняемыми нашими талантливыми земляками.

На протяжении всего вечера библиотекари рассказывали о библиотеке, знакомили гостей с лучшими мероприятиями, которые были проведены в последние годы.

В адрес библиотеки и её сотрудников пришли поздравления из Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко, ЦГБ им.Э.Баллиона (г.Новороссийск), МОУ СОШ «Школа№18» ( г.Чебоксары, Республика Чувашия), также в ходе мероприятия состоялись поздравительные он-лайн включения с библиотеками №4 им.Е.Исаева и №32 им.Г. Троепольского ( г. Воронеж), ЦГБ г. Торез ( ДНР).

В завершении мероприятия гостей ждал праздничный торт и чай.