В Керчи библиотека-филиал №3 им. Н.Островского отметила свой 70-летний юбилей. Праздник начался с исторического экскурса, который провела ведущая мероприятия, главный библиотекарь Ардемасова В.В., рассказав о многочисленных событиях, произошедших за время существования библиотеки.
Об этом Керчь.ФМ сообщили организаторы мероприятия.
Директор МБУК «КЦБС» Попова Людмила Яковлевна поздравила коллектив библиотеки с этой знаменательной датой, отметив, что библиотека №3 одна из лучших в городе, с молодым, творческим коллективом.
Слова благодарности за тесное сотрудничество выразили: руководитель хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» и ансамбля «Мрия» Абдулкадырова Г.И., директор МБОУ ДО «ДМШ № 2» Бурдюжа Л.Д., председатель Керченского общества инвалидов Мамуль М.А., Действительный член Петровской академии наук и искусств Мореходов М.А., член КГЛито «Лира Боспора» Коваль В.Ф., и многие другие.
Ястремская А.С. вручила библиотеке от общественной организации ветеранов Памятный адрес, с пожеланиями творческих успехов и дальнейшего сотрудничества.
Писатель Маковецкий В.Я. пожелал библиотеке дальнейшего процветания и выразил благодарность за совместно проведенные мероприятия в молодежной аудитории.
Речи и приветственные слова гостей перемежались музыкальными и поэтическими номерами, исполняемыми нашими талантливыми земляками.
На протяжении всего вечера библиотекари рассказывали о библиотеке, знакомили гостей с лучшими мероприятиями, которые были проведены в последние годы.
В адрес библиотеки и её сотрудников пришли поздравления из Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко, ЦГБ им.Э.Баллиона (г.Новороссийск), МОУ СОШ «Школа№18» ( г.Чебоксары, Республика Чувашия), также в ходе мероприятия состоялись поздравительные он-лайн включения с библиотеками №4 им.Е.Исаева и №32 им.Г. Троепольского ( г. Воронеж), ЦГБ г. Торез ( ДНР).
В завершении мероприятия гостей ждал праздничный торт и чай.