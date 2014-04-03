В России вступил в силу закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Документ, подписанный в июле Владимиром Путиным, обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в «черный список» Роскомнадзора, иначе их самих заблокируют. Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.

По сведениям Роскомнадзора, сейчас на постоянной основе заблокированы около 86 тысяч сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковались сведения о детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом «пиратских ресурсов» в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10% россиян.

Как считает замминистра связи Алексей Волин, запрет сократит число пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов, хотя и не устранит проблему полностью. В то же время, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что закон невозможно реализовать.

Часто VPN-сервисами и подобными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании, чтобы защитить передаваемую информацию. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что в документе сделана оговорка для шифрования сетей юрлиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

В Институте развития интернета (ИРИ) отметили, что закон перед принятием отредактировали согласно требованиям отрасли.

Законопроект о запрете пользования анонимайзеров и VPN-сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты, был принят в третьем, окончательном, чтении 21 июля. Депутаты и эксперты летом выступали с просьбой, сделать исключение для Крыма, поскольку регион находится под санкциями стран Запада и не может полноценно пользоваться многими сервисами.