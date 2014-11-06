По требованию прокуратуры Керчи привели в соответствие с законом положения о родительских (попечительских) комитетах и советах родителей путем исключения обязанности вносить денежные средства на развитие школ и детсадов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Как сообщалось, в соответствии с законом материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии со стандартами относится к исключительной компетенции образовательной организации, а внесение пожертвований образовательному учреждению является усмотрением каждого родителя.

На этом основании прокуратура добилась исключения из числа функций родительских (попечительских) комитетов и советов родителей 10 общеобразовательных школ и 19 дошкольных учреждений города оказание помощи в укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских площадок и территории.