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Администрация Керчи закупит компьютеров почти на 650 тыс руб

Администрация Керчи закупит компьютеры на сумму 632 820рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ. За эти деньги администрация планирует купить 20 компьютеров. В комплекте за эту сумму входит: - системный блок, - клавиатура, - манипулятор типа «мышь», - монитор. Деньги предусмотрены из бюджета города. Согласно документации, которая прилагается к торгам, аппараты должен быть оснащены:

Служба новостей Керчь.ФМ

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