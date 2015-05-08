Администрация Керчи закупит компьютеры на сумму 632 820рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.
За эти деньги администрация планирует купить 20 компьютеров.
В комплекте за эту сумму входит:
- системный блок,
- клавиатура,
- манипулятор типа «мышь»,
- монитор.
Деньги предусмотрены из бюджета города.
Согласно документации, которая прилагается к торгам, аппараты должен быть оснащены:
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