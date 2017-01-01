В Крыму 20 ноября пройдет День правовой помощи детям. В этот день в Крыму будут работать консультационные пункты для оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей и детско-родительских отношений.

В Керчи мероприятие пройдет по адресу: ул. Советская,36 (Информационно-методический центр) с 12-00 до 16-00 часов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Консультации проведут для следующих категорий граждан:

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- их законные представители;

- дети-инвалиды и их родители;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, и усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с усыновлением.

В составе каждого консультационного пункта будут осуществлять прием адвокат, нотариус, представитель прокуратуры, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым, отдела ЗАГС, управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориального органа Пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты населения, отдела судебных приставов.