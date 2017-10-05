В Керчи с 23 по 30 октября во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города прошел цикл мероприятий, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

В ходе Единого урока участники узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, каким образом анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет и многое другое.

Также в рамках мероприятия прошли классные часы, круглые столы, викторины, родительские собрания, на которых даны рекомендации для родителей/законных представителей обучающихся различных возрастных категорий, а также памятки родителям «Основы детской безопасности».