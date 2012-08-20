В Керчи в одном из супермаркетов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в краже двух килограммов колбасы и двух килограммов сыра.

Об этом Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ.

Женщина положила в свой пакет четыре палки сырокопченой колбасы и шесть упаковок твердого сыра общей стоимостью свыше 4 тыс. рублей и попыталась пройти мимо кассы. Керчанка сразу же попала в поле зрения сотрудников службы безопасности магазина, которые и сообщили на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии.

Подозреваемую доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где она дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.