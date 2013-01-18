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Судебных приставов наградили почетными грамотами

В честь профессионального праздника День судебного пристава глава администрации Керчи Сергей Бороздин поздравил судебных приставов Керчи и вручил отличившимся сотрудникам грамоты. Об этом сообщает пресс-служба ОСП Керчи, - предает Керчь.ФМ. Грамоты за высокий профессионализм получили Войткив Юрий, Бинкина Елена, Погосян Сатеник. И.о начальника ОСП Керчи Александру Малий в честь профессионального праздника вручили медаль.

Служба новостей Керчь.ФМ

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