В честь профессионального праздника День судебного пристава глава администрации Керчи Сергей Бороздин поздравил судебных приставов Керчи и вручил отличившимся сотрудникам грамоты. Об этом сообщает пресс-служба ОСП Керчи, - предает Керчь.ФМ.
Грамоты за высокий профессионализм получили Войткив Юрий, Бинкина Елена, Погосян Сатеник. И.о начальника ОСП Керчи Александру Малий в честь профессионального праздника вручили медаль.
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