Администрация Керчи объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы для строительства дороги к крепости Керчь на сумму 7 020 000. Данная информация размещена на сайте госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Подрядчику предстоит провести изыскательские работы и подготовить проект новой двухполосной дороги протяжённостью 1,8 км от улицы Героев Сталинграда к улице Цементная Слободка. Также нужно создать проект реконструкции 2,5-километрового участка существующей дороги от Цементной Слободки до крепости Керчь.

Средства на данные работы выделяются с городского бюджета. Подрядчика выберут 23 ноября. Пройти экспертизу проект дороги должен до 30 апреля следующего года.