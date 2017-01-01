В Керчи 2 ноября состоялось торжественное открытие кинозала в Керченском Дворце культуры «Корабел», - передает Керчь.ФМ

На первый сеанс пригласили студентов КГМТУ. Вход для них был свободным и бесплатным.

Уже можно прийти на просмотр двух фильмов - это Джунгли (200 рублей) и Салют-7 (3-D – 170 рублей).

Кинотеатр открыли в рамках реализации Федеральной программы, проводимой Фондом социальной и экономической поддержки Отечественного кинематографа по модернизации и переоборудованию кинозалов.

Напомним, новый кинотеатр в Аршинцево рассчитан на 835 зрителей