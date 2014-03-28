В Керчи 3 ноября прошла 81 внеочередная сессия горсовета, - передает Керчь.ФМ.
В ходе сессии приняли ряд решений. Одним из таких решений депутаты коснулись вопроса об утверждении начальной цены движимого имущества, подлежащего продаже.
Чиновники своим решением утвердили такие цены на три автомобиля:
- «ЗАЗ 110217» (хэтчбек) 2006 года – 54 280 рублей;
- «ВАЗ 2107» 1999 года – 24 780 рублей;
- «ВАЗ 2121» 1986 года – 28 320 рублей.
Цену установили в соответствии с прогнозным планом, определенную на основании составленных ООО «Городской центр оценки и консалтинга» отчетов.
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