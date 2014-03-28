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Администрация Керчи продаст три автомобиля

В Керчи 3 ноября прошла 81 внеочередная сессия горсовета, - передает Керчь.ФМ. В ходе сессии приняли ряд решений. Одним из таких решений депутаты коснулись вопроса об утверждении начальной цены движимого имущества, подлежащего продаже. Чиновники своим решением утвердили такие цены на три автомобиля: - «ЗАЗ 110217» (хэтчбек) 2006 года – 54 280 рублей; - «ВАЗ 2107» 1999 года – 24 780 рублей; - «ВАЗ 2121» 1986 года – 28 320 рублей. Цену установили в соответствии с прогнозным планом, определенную на основании составленных ООО «Городской центр оценки и консалтинга» отчетов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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