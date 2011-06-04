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5 Новости » Общество В категориях:

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Керчанам сообщают обновленный план мероприятий ко Дню народного единства

Пресс-служба администрации Керчи сообщила обновленный план мероприятий ко Дню народного единства. Так, судя по новому плану, ранее запланированные мероприятия в Аршинцево отменили , - передает Керчь.ФМ. 03.11.2017 Образовательные учреждения города Интерактивные уроки, посвященные Дню народного единства МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моём» 04.11.2017 Площадь им. Ленина I. 12.00-12.30 – Торжественное открытие праздника «Россия! Мир! Единство!» · Хореографическая композиция и флаг-шоу «Наш дом»; · Выступление руководства города; · Премьера песни «Крыма голоса» в рамках Музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия! Навсегда!». II. 12.00-18.00 – Народные гуляния «В дружной семье братских народов» 12.00-18.00 – Праздничная выносная торговля, угощение национальной выпечкой; 12.00-16.00 –Выставка-презентация павильона дружбы народов «Вместе мы едины», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Мир цвета надежды»; 12.30-13.00– Концерт детских творческих коллективов города Керчи; 13.00-13.20 – Показательные выступления спортсменов; 13.30-17.00 – Праздничная концертная программа творческих коллективов города; 17.00-18.00 – Праздничный концерт театра-песни «Подворье», г. Симферополь. Площадь ДШИ им. Р. Сердюка Сельскохозяйственная ярмарка Картинная галерея 16.00 – Концерт «Искусство объединяет» с участием учащихся и преподавателей школ искусств города в рамках «Ночи искусств» 04-06.11.2017 Пл. Ленина Праздничная работа аттракционов 05.11.2017 Дворец культуры «Корабел» 15.00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» 06.11.2017 Дворец культуры «Корабел» 15.00 – Концерт вокально-хоровых коллективов города «Мы вместе! И в жизни, и в песне!» 07.11.2017 МБУДО «Детская школа искусств им. Р. Сердюка» 15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пока мы едины – мы непобедимы» 12.11.2017 Дворец культуры «Корабел» 15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пою тебе, моя Россия» Напомним, прошлый план мероприятий

Служба новостей Керчь.ФМ

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