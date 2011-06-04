Пресс-служба администрации Керчи сообщила обновленный план мероприятий ко Дню народного единства. Так, судя по новому плану, ранее запланированные мероприятия в Аршинцево отменили , - передает Керчь.ФМ.
03.11.2017
Образовательные учреждения города
Интерактивные уроки, посвященные Дню народного единства
МБУДО «Центр детского и юношеского творчества»
Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моём»
04.11.2017
Площадь им. Ленина
I. 12.00-12.30 – Торжественное открытие праздника «Россия! Мир! Единство!»
· Хореографическая композиция и флаг-шоу «Наш дом»;
· Выступление руководства города;
· Премьера песни «Крыма голоса» в рамках Музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия! Навсегда!».
II. 12.00-18.00 – Народные гуляния «В дружной семье братских народов»
12.00-18.00 – Праздничная выносная торговля, угощение национальной выпечкой;
12.00-16.00 –Выставка-презентация павильона дружбы народов «Вместе мы едины», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Мир цвета надежды»;
12.30-13.00– Концерт детских творческих коллективов города Керчи;
13.00-13.20 – Показательные выступления спортсменов;
13.30-17.00 – Праздничная концертная программа творческих коллективов города;
17.00-18.00 – Праздничный концерт театра-песни «Подворье», г. Симферополь.
Площадь ДШИ им. Р. Сердюка
Сельскохозяйственная ярмарка
Картинная галерея
16.00 – Концерт «Искусство объединяет» с участием учащихся и преподавателей школ искусств города в рамках «Ночи искусств»
04-06.11.2017
Пл. Ленина
Праздничная работа аттракционов
05.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч»
06.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Концерт вокально-хоровых коллективов города «Мы вместе! И в жизни, и в песне!»
07.11.2017
МБУДО «Детская школа искусств им. Р. Сердюка»
15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пока мы едины – мы непобедимы»
12.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пою тебе, моя Россия»
Напомним, прошлый план мероприятий
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