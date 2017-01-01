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Керчан приглашают на «Ночь искусств»

В Керчи 4 ноября в Картинной галерее (ул.Театральная,36) Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится культурно-просветительское мероприятие «Ночь искусств в Картинной галерее». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ Мероприятие начнется в 16.00. Оно включает проведение тематического мероприятия «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции –главный праздник Советского Союза» в рамках проекта «Гостиная на Дворянской». В рамках «Ночи искусств» пройдет большая концертная программа. Её участники - победители республиканских, всесоюзных и международных конкурсов: Образцовый ансамбль скрипачей под руководством Заслуженного работника культуры Украины Н.А.Батищевой, солисты – воспитанники Заслуженного работника культуры АР Крым С.М.Ледниченко и многие другие.

Служба новостей Керчь.ФМ

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