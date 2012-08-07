В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на состояние черного входа, расположенного в здании на Кирова, 5. Керчане сообщают, что возле входа образовали свалку мусора. При этом, в здании находится УЖКХ.

«Вот такую картину на протяжении месяца ежедневно наблюдают посетители здания Администрации города, расположенного по адресу: ул. Кирова, 5. Это запасной выход, через который при пожаре будет проведена эвакуация и где расположен пандус для инвалидов. Запасной выход в рабочем состоянии, через него ходят работающие в здании люди, им часто пользуются посетители. Что называется "черный" выход (в этом случае действительно он черный). Прошу отметить, что в здании располагается УЖКХ. Если у себя под носом не могут навести порядок, что говорить о всем городе», - написали люди.