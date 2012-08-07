В учреждениях УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю установили программно-аппаратные комплексы. Они осуществляют контроль и управление доступом на объекты путем идентификации личности по биометрическим параметрам, считывая отпечатки пальцев и данные с изображения лица.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

«Система идентификации позволяет повысить качество пропускного режима на территорию исправительных колоний и следственного изолятора, обеспечить надежный контроль прохода, исключить несанкционированный выход лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях регионального УФСИН, а также не допустить подмену при освобождении осужденных», - пишет пресс-служба.