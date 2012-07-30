В Керчи продолжают наносить пешеходные переходы методом холодного пластика. Ранее, мы писали, что первые «зебры» появились 24 октября на улице Пирогова. Вчера, 2 ноября, пешеходные переходы нанесли на Ворошилова, а также по Адмиралтейскому проезду, - передает Керчь.ФМ

Справка: холодный пластик - это инновационное открытие, так как он обладает отличными характеристиками износоустойчивости. Благодаря его изобретению есть возможность полностью отказаться от нитрокраски, которая быстро изнашивается на российских дорогах. Он гораздо эффективней термопластика благодаря тому, что при попадании прямых солнечных лучей холодный пластик абсолютно не подвергается плавлению. А для того что бы его нанести не нужно использовать дорогостоящую спецтехнику.

Напомним, гарантия на ранее нанесенную разметку три месяца. Подрядчик уже переделывал свою работу.