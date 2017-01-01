Крымчанка Наталья Ильина стала победительницей первенства Южного федерального округа по шахматам. Это соревнование продолжается в посёлке Лоо (Сочи, Краснодарский край) с 1 по 12 ноября. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Как сообщила сегодня пресс-служба Федерации шахмат Республики Крым, Ильина завоевала золотую медаль в разновидности «Быстрая игра» в возрастной категории до 17 и 19 лет.

Участницы проводили партии с контролем времени 15 минут до конца встречи каждой плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Крымская спортсменка набрала 8,5 очков из 10 возможных. Второе место заняла Серафима Самченко (Астраханская область, также 8,5), а третье – Татьяна Троянок (Волгоградская область, 7,5).

Первенство ЮФО проходит среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. В турнире по быстрой игре выступили 187 юных шахматистов и шахматисток.