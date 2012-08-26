Около 2,7 млн пассажиров с начала года воспользовались услугами Крымской железной дороги (КЖД). Как сообщила пресс-служба федерального государственного унитарного предприятия, этот показатель на 300 тысяч человек превысил прошлогодний, - передает Керчь.ФМ

«12-процентный рост стал результатом проведения ряда мероприятий, среди которых улучшение эстетического состояния подвижного состава пригородных поездов, повышение уровня сервисного обслуживания, разработка максимально удобного расписания, назначение дополнительных ускоренных пригородных поездов», – рассказали в пресс-службе КЖД.

Кроме того, пригородные электропоезда по всем направлениям сократили время в пути в среднем на 25 минут.

«В 2016 году КЖД перевезла 2,9 миллионов пассажиров. По предварительным прогнозам, в 2017 году количество крымчан и гостей полуострова, пользующихся железнодорожным транспортом, возрастет до 3,3 миллионов», – добавили в пресс-службе.

На Крымской железной дороге курсирует 53 поезда пригородного сообщения.

Напомним, в Крыму будут ходить двухэтажные поезда