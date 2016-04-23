Министерство финансов Республики Крым за 10 месяцев года направило почти 42 млрд рублей на расходы социально-культурной сферы. Как сообщили Крыминформу в управлении информационной политики мининформа РК, это на 12% больше ассигнований аналогичного периода 2016 года, - передает Керчь.ФМ.

«В частности, министерству образования, науки и молодежи РК в 2017 году расходы профинансированы в сумме 17,6 млрд руб, что на 8,3% выше аналогичного периода 2016 года. При этом 70,7% составили расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования», – приводит мининформ данные министерства финансов республики.

В то же время крымский минздрав получил почти 13 млрд руб (на 9% больше аналогичного периода прошлого года), министерство труда и социальной защиты – 9,3 млрд руб (на 18,2% больше прошлогоднего). Рост объема финансирования социальных выплат населению по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением количества получателей.

«Министерству культуры РК направлено 1,2 млрд руб, что на 6,9% больше аналогичного периода 2016 года, министерство спорта РК получило 443,3 млн руб – на 20,5% выше аналогичного периода прошлого года. Рост объема финансирования связан с увеличением спортивных мероприятий в этом году», – указано в сообщении.

Кроме того, министерству внутренней политики, информации и связи были профинансированы расходы в сумме почти 444 млн руб (на 53,5% больше прошлогоднего) на модернизацию теле- и радиокомпаний Крыма.