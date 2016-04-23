Министерство финансов Республики Крым за 10 месяцев года направило почти 42 млрд рублей на расходы социально-культурной сферы. Как сообщили Крыминформу в управлении информационной политики мининформа РК, это на 12% больше ассигнований аналогичного периода 2016 года, - передает Керчь.ФМ.
В то же время крымский минздрав получил почти 13 млрд руб (на 9% больше аналогичного периода прошлого года), министерство труда и социальной защиты – 9,3 млрд руб (на 18,2% больше прошлогоднего). Рост объема финансирования социальных выплат населению по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением количества получателей.
Кроме того, министерству внутренней политики, информации и связи были профинансированы расходы в сумме почти 444 млн руб (на 53,5% больше прошлогоднего) на модернизацию теле- и радиокомпаний Крыма.
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