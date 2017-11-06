Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная), - передает Керчь.ФМ.
Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.
ГРАФИК
приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи
|
Должность,
(по каким вопросам ведет прием)
|
Ф.И.О.
|
Дата,
день недели
|
Время
|
Начальник Управления
|
Ткаченко Николай Николаевич
|
27.11.2017 г.
понедельник
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника управления
|
Копылов
Юрий Михайлович
|
13.11.2017 г.
понедельник
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника управления
|
Назаров
Валерий Владимирович
|
21.11.2017 г.
вторник
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
|
Михайлусов Александр Николаевич
|
15.11.2017 г.
среда
25.11.2017 г.
суббота
|
16.00 – 18.00
10.00 – 12.00
|
Врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе)
|
Щербаков Иван Валерьевич
|
22.11.2017 г.
среда
|
17.00 – 20.00
|
Начальник отделения дознания
(по вопросам проведения дознания)
|
Трифонов
Антон Валентинович
|
28.11.2017 г.
вторник
|
16.00 – 18.00
|
Помощник начальника
управления – начальник отдела
по работе с личным составом
(по кадровым вопросам)
|
Зарубина Лилиана Валерьевна
|
23.11.2017 г.
четверг
|
16.00 – 18.00
График
приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи
|
Должность
|
Ф.И.О.
|
Дата,
день недели
|
Время
|
Адрес приема граждан
|
Начальник отдела полиции № 1
УМВД России по
г. Керчи
|
Нистрян
Игорь
Анатольевич
|
13.11.2017
понедельник
|
16.00-18.00
|
г. Керчь,
ул. В.Шоссе, 42
|
Врио начальника
отдела полиции № 2
УМВД России по
г. Керчи
|
Гуськов
Алексей
Иванович
|
06.11.2017
20.11.2017
понедельник
|
16.00-18.00
|
г. Керчь,
ул. Орджоникидзе,
1 «А»
|
Врио начальника отдела полиции № 3
УМВД России по
г. Керчи
|
Холап
Василий Павлович
|
06.11.2017
27.11.2017
понедельник
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул.
Р. Люксембург, 2
|
Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем)
|
Бакан
Андрей Николаевич
|
последний понедельник месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Цементная слободка (административный корпус)
|
Врио начальника ОГИБДД УМВД России по г.Керчи
|
Мануилов
Дмитрий
Михайлович
|
каждый
понедельник
каждую
среду, субботу месяца
|
14.00-16.00
9.00 -11.00
|
г. Керчь,
ул. Д. Глухова, 5
|
Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|
Брагэ Сергей Михайлович
|
первый, второй, третий
вторник месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 10
|
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|
Левченко
Ирина
|
первый, второй, третий
четверг месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 4
Вниманию граждан!
Если вы столкнулись с фактами коррупции или другими противоправными действиями со стороны сотрудников органов внутренних дел, в частности, если у вас вымогают денежные средства за рассмотрение уголовных дел, выдачу каких-либо разрешительных документов, незамедлительно сообщите об этом руководству управления МВД России по г. Керчи.
На приеме руководителей управления МВД России по г. Керчи граждане также имеют возможность обжаловать нормативно-правовые акты, решения, действия (бездействия) сотрудников УМВД России по г. Керчи.
О каждом случае противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи: (36561) 61193 или по телефону доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554. Кроме того, можно воспользоваться рубрикой сайта МВД по Республике Крым «Прием обращений» (https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main).