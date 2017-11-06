Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная), - передает Керчь.ФМ.

Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.

ГРАФИК

приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи

График

приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи

Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем)

Вниманию граждан!

Если вы столкнулись с фактами коррупции или другими противоправными действиями со стороны сотрудников органов внутренних дел, в частности, если у вас вымогают денежные средства за рассмотрение уголовных дел, выдачу каких-либо разрешительных документов, незамедлительно сообщите об этом руководству управления МВД России по г. Керчи.

На приеме руководителей управления МВД России по г. Керчи граждане также имеют возможность обжаловать нормативно-правовые акты, решения, действия (бездействия) сотрудников УМВД России по г. Керчи.

О каждом случае противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи: (36561) 61193 или по телефону доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554. Кроме того, можно воспользоваться рубрикой сайта МВД по Республике Крым «Прием обращений» (https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main).