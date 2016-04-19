Пресс-служба МВД Крыма рассказала подробности аварии, которая произошла сегодня в районе Аджимушкая. Так, в результате столкновения погиб ребенок, еще двое детей и восемь взрослых пострадали.

«В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы», - пишут в полиции.

Редакции Керчь.ФМ сообщили, что погибшему ребенку было около 5 лет. Также керчане сообщают, что в реанимации скончался еще один участник этой аварии. Всех сотрудников реанимации срочно вывели на работу.

Также в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров, среди которых двое детей, автомобиля «Хюндай».

Напомним, в Керчи в аварии пострадали более 10 человек, из них - 4 дети. Видео с места аварии в Аджимушкае. Керчане сняли на регистратор момент аварии с 11 пострадавшими