Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым расследует уголовное дело в отношении 45-летней крымчанки.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере), - передает Керчь.ФМ.

По данным следствия, подозреваемая, не получив соответствующего разрешения компетентных органов Республики Узбекистан и не задекларировав должным образом содержимое грузового контейнера, в котором находились культурные ценности, незаконно отправила его на территорию Крыма.

В результате проведенного таможенного досмотра контейнера сотрудники Крымской таможни ФТС России и УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю обнаружили, кроме прочего, не указанные в пассажирских таможенных декларациях 29 рукописей на арабском языке, а также 16 керамических изделий. При этом разрешительные документы на ввоз указанных культурных ценностей, а также об отнесении ввозимых предметов к культурным ценностям гражданкой в Министерстве культуры Российской Федерации в установленном порядке не выдавались.

Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы 3 из 16 незаконно ввезенных на территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации керамических изделий представляет историко-культурную ценность, попадающую од действие Федерального закона, являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового периода времени. Общая рыночная стоимость указанных 3 керамических изделий составляет более 800 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.