В Крыму на этой неделе в клубе Главного управления МЧС России по Республике Крым состоялось торжественное вручение наград победителям регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества 2017». Керченские спасатели в этом году взяли победу сразу в пяти номинациях.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ



Так, в номинации «Лучший пожарный» победил Гапонов Денис – 18 пожарно-спасательная часть 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

«Лучшей пожарной частью» стала 15-я пожарно-спасательная часть 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

В номинации «Лучший диспетчер» победила Евдосенко Наталья – 3-й пожарно-спасательный отряд ФПС по РК.

В номинации «Лучший водолаз» победил Бочаров Дмитрий – Специальный морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым.

И в номинации «Лучший руководитель в системе МЧС России» победил Панасецкий Петр – начальник 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.