Полицейские Керчи призывают граждан вступать в общественные объединения правоохранительной направленности. Об этом сообщает пресс-лужа ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Цель - оказание содействия полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждении и пресечении правонарушений, принятии участия в мероприятиях направленных на повышение уровня правовой грамотности граждан, разъяснении норм поведения в общественных местах.

Народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности подлежат включению в региональный реестр, ведение которого возложено на МВД по Республике Крым.

На сегодняшний день в региональный реестр общественных объединений правоохранительной направленности внесено 4 народные дружины:

1. «Народное ополчение – народная дружина Республики Крым». Территория обслуживания – Республика Крым.

2. «Чистопольская». Территория обслуживания – с.Чистополье, Либкнехтовка, Затишное.

3. «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина» г. Симферополя». Территория обслуживания г.Симферополь.

4. «Региональная общественная организация «Крымская добровольная народная дружина» в Республике Крым». Территория обслуживания – Республика Крым.

За 9 месяцев 2017 года на территории Республики Крым при несении службы по охране общественного порядка нарядами комплексных сил совместно с народными дружинниками задержано 2858 правонарушителей, из них 2696 за совершение административных правонарушений, 162 лица, подозреваемых в совершении преступления.

Правила поступления в народные дружины и их деятельность регулируется Федеральным Законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Республики Крым «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Республике Крым № 288-ЗРК/2016.

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с органами местного самоуправления и территориального ОВД.

Для вступления в народную дружину гражданину Российской Федерации необходимо подать заявление на имя командира народной дружины, к которому приложить следующие документы:

- фото 3х4 – 2 шт.;

- справку из наркологического диспансера;

- заверенную копию паспорта.

После подачи документов территориальным ОВД в течение 30 дней проводится проверка по данному гражданину. По результатам положительной проверки командиром народной дружины оформляется соответствующее удостоверение и выдается форменная одежда.

За подробной информацией о порядке поступления в народные дружины и их деятельности обращаться в отдел охраны общественного порядка УМВД России по г. Керчи (ул. Ленина, 8, каб. 59). Контактный телефон (36561) 73182.