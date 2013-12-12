В редакцию Керчь.ФМ написали жители Аршинцево, которые рассказали, что 4 ноября в их доме до сих пор нет отопления.

«Сегодня 4 ноября, а в доме 2/5 по Бульвару Пионеров до сих пор нет отопления, жильцы мёрзнут, дети болеют. Но в Мупе КП Аршинцево заявляют, что по документам всё подключено, и чтобы мы их больше не беспокоили. Оставляли заявки, приходили смотрели, оказалось, что трубы отопления сгнили и прорваны, обещали заменить. Но в связи с отвратительный работой и ничего неделаньем Дом 2/5 по собранию жильцов с 1 ноября вышел из Муп КП Аршинцево и перешёл в 1 Гор. компанию, но прежние хозяева сильно обижены и не передают документы новой компании. Скоро холода, а дом завис в неопределённости. Сегодня Муп Аршинцево совершил диверсию, пришли рабочие и запустили отопление по порванным трубам, сейчас все подвалы затоплены горячей водой, из подвалов идёт горячий пар.

Сколько может продолжаться этот беспредел от МУП Аршинцево, три года платили деньги и непонятно за что. Когда найдут управу на эту мошенническую организацию, когда реально начнёт действовать Жилищная комиссия и лишать лицензии хапуг и бездельников. Городские власти, наведите порядок в городе. Сколько времени ещё будет продолжаться этот беспредел и сколько ещё времени будут мёрзнуть жители дома. А платёжку за отопление с середины октября заставят оплачивать», - написали читатели.