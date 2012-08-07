Согласно распоряжению Крымского Совмина, подписанного Аксеновым, к 31 декабря 17 года должны быть «списаны путем сноса» пускорезервная котельная, сооружение мазутохранилища, сливная эстакада и фундамент дымовой трубы. На заброшенной АЭС побывали журналисты Керчь.ФМ, чтобы проверить реализацию громко заявленных обещаний и проектов.

Состояние Крымской АЭС сейчас мало чем отличается от АЭС двухгодичной давности.

Согласно Распоряжению Совмина от 22 марта 2016 года о предоставлении согласия на списание Минстрою Крыма совместно с ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов» было поручено расчистить территорию Крымской АЭС для размещения индустриального парка «Щелкино».

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ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов» было создано Минстроем Крыма с целью «налаживания надежной и непрерывной организации поставки, через порты и железнодорожные станции Крыма строительных материалов, бесперебойного обеспечения федеральных целевых и адресных программ, функционирования строительных организаций, поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов (строительных материалов и оборудования) на складе, уменьшение общей стоимости с сохранением должного уровня качества, количества, условий доставки и системы оплаты материалов.



Основные виды деятельности предприятия: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

розничная торговля по заказам», - говорится на официальном сайте Минстроя.

Сама идея парка не нова и была разработана далеко до 2014 года. На сайте ГП Щелкино опубликовано инвестиционное предложение, согласно которому парк должен был заработать уже в 2011 году. Но, видимо, сама громада настолько не верит в осуществление проекта парка, что никогда не обновляла страницу "Текущая деятельность" Индустриальный парк Щелкино.



На территории Крымской АЭС есть частично охраняемая зона с табличкой, запрещающей проход. Рядом со шлагбаумом вывеска с названием объекта: «Подготовка территорий Крымской АЭС, расположенных в районе пгт Щелкино Ленинского района РК под строительство индустриального парка». Производителем работ указано ООО «Стандартдорстрой» . ООО было создано в конце февраля 2015 года, а в январе 2016 года единственным учредителем числится Дмитрий Игоревич Щедрин.

На площадке рядом со шлагбаумом стоят несколько автомобилей. А метрах в 100 от них большая база стройматериалов с техникой и рабочими, а также оборудование для хранения. Именно в сторону, где расположена эта база указывает табличка на единственной трассе в Щелкино.

Стройбаза работает в виде акционерного общества и ООО со схожими названиями – Крымэнергострой и + соответственно.

Вернемся к территории, которая должна быть уже почти очищена, так как до момента окончания срока осталось немногим более 40 дней. С северной стороны на развалинах времен 90-х мы видели вдалеке пару человек, которые были заняты поиском металла. Но это не было похоже на тяжелую технику и рабочих, перерабатывающих бетон в песок и щебень для Крымского моста и иных объектов строительства.

Там вообще не было техники. Фотографии, сделанные корреспондентами различных СМИ после громкого заявления о том, что развалины Крымской АЭС превратят в индустриальный парк, ничем не отличаются от сегодняшних. Даже камень, повисший на арматуре, также болтается в дыре здания. Только трактор, который был около здания АЭС теперь находится перед охраняемым зданием Черноморнефтегаза,и больше похож на памятник.

Памятников там хватает. Чего стоит «кремлевская» звезда у территории стройбазы АЭС.

Жители Щелкино, похоронив надежды на возрождение города, отказываются верить в то, что возможно у них появится новый памятник – «Недостроенная разворованная АЭС и недоподготовленный индустриальный парк, в общем, недоделанное там все».