Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал чиновников не давать невыполнимых обещаний гражданам. Об этом он заявил на совещании по итогам выездного приема жителей Кировского района членами Совета министров республики, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Коллеги, не давайте обещаний! В Золотом поле (поселок в Кировском районе) люди говорят, что давали обещание провести газ, спрашиваю, в чем проблема: «третий год не могут решить вопрос». Не можете сделать - не обещайте! Простой принцип. Лучше скажите по-честному: «мы не решим», но примите шаги, направленные на положительное разрешение. - призвал Аксёнов. - Цените слова, данные людям. Дороже честного слова у человека в жизни ничего нет».

Аксенов при этом пообещал провести разъяснительную работу по поводу обещаний в том числе и с высшими должностными лицами республики.

Напомним, Аксенов заявлял, что все «хамские морды», которые работают в органах власти, будут зачищены

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