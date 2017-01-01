Пресс-служба МВД Крыма опубликовала информацию рыболовам-любителям и гражданам, осуществляющим вылов водных биологических ресурсов, - передает Керчь.ФМ.

Согласно Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна (приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01 августа 2013 №293, в редакции приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.06.2016 г. №263) любительское рыболовство на водных объектах общего пользования граждане вправе осуществлять свободно и бесплатно:

удочками (в том числе донными удочками) и спиннинговыми снастями всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных и тройных) не более 10 штук на одного гражданина;

лов креветок черноморских каменной и травяной, понтогаммаруса и хирономид, мидий и рапаны, подъемным сачком в диаметре не более 70 см.

раков пресноводных раколовами не более 5 штук у одного гражданина, каждый из параметров которых не должен превышать 80 см.

Любительское рыболовство в прудах, обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников.

Любительское рыболовство запрещено:

В Азовском море, Керченском проливе, заливе Сиваш:

на удалении от берега более 1,5 км (кроме залива Сиваш)

с 1 января по 31 мая – камбалы-глоссы

с 1 июля по 31 июля – креветок черноморских каменной и травяной.

В Черном море:

с 20 августа по 10 сентября – кефалей (сингиль, лобан, остронос);

с 1 мая по 15 июня – бычков;

с 14 февраля по 1 мая – камбалы –глоссы (кроме Каркинитского залива) и в лиманах;

с 1 июня по 31 августа – креветок черноморских каменной и травяной, мидий.

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

Морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, шемая, светлый горбыль, морской петух, морской конек, губан зеленый, каменный окунь, морская ласточка, морской черт, арноглосса, бычок головач, усачи, форель, пуголовка звездчатая, морские иглы длиннорылая и толсторылая, вырезуб, камбала – калкан ( в Азовском море), миноги, жемчужницы, русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, усатый голец, малый рыбец, бычок четырехполосый, устрицы, крабы, самки рака пресноводного, вынашивающие икру и личинок.

Во внутренних водоемах Республики Крым:

с 1 апреля по 31 мая (за исключением хирономид (мотыля) в водных объектах, в которых разрешено промышленное рыболовство этого вида);

с 1 января по 14 июня – рака пресноводного;

с 15 ноября по 31 марта - повсеместно на внутренних водных объектах осуществлять подводную охоту;

в течение всего года усачей и кумжи (форели).

При осуществлении любительского рыболовства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше размеров, установленных Правилами рыболовства.

В целях исключения использования гражданами обнаруженных ими в водных объектах рыбохозяйственного значения запрещенных Правилами рыболовства орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, а также незаконно добытых запрещенными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, изъятие из водных объектов таких орудий добычи (вылова) допускается только в присутствии лиц, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и/или государственный контроль в сфере охраны морских биоресурсов.

Запрещена в любое время года добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Крым.

Ответственность на нарушение Правил рыболовства предусмотрена ч.2 ст.8.37 Кодекса Российской Федерации Административных правонарушений и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена Законом Республики Крым от 23.11.2016 №311-ЗРК «Об административных правонарушениях в РК» ст.4.1.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную Книгу РК, за исключением животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо нарушением иного установленного нормативными правовыми актами РК порядка, - влечет наложение административного штрафа:

На граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Дополнительную информацию по Правилам рыболовства и Красной книге РК можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства РК http: msh.rk.gov.ru (в разделе Рыболовство).