Вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади в самолетах, по которым пассажирам придется задуматься, что взять с собой на борт. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

Ранее приняли закон, который позволяет авиаперевозчикам продавать билеты по безбагажным тарифам. Таким образом, авиакомпании могут предложить пассажирам невозвратные билеты, в которые не входит норма бесплатного багажа, однако провоз ручной клади по-прежнему включен. Бесплатный багаж остается обязательным условием только для возвратных тарифов и он должен быть не менее десяти килограммов весом.

В соответствии с новым законом министерство транспорта сделало поправки в ФАП. Так, авиакомпании могут устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади до пяти килограммов, взамен десяти килограммов по предыдущим правилам. Помимо ручной клади, пассажир сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free. Ранее в список бесплатных для перевозки предметов входили ноутбук, мобильный телефон и зонт, поскольку их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак

При этом Минтранс предлагает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать вес и размеры рюкзака и пакетов с товарами, приобретенными в duty free. Такая мера, по мнению ведомства, связана с обеспечением безопасности на борту самолета.

Помимо этого, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики имеют право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, которые пассажир понесет с собой, также не будут прикреплять бирку "ручная кладь".

В министерстве уверены, что нововведения расширят тарифную сетку авиакомпаний, помогут россиянам увеличить авиационную мобильность, и, кроме того, позволят урегулировать спорные ситуации, касающиеся провоза багажа.

Напомним, Авиапассажирам разрешили брать на борт костыли и вещи от 5 кг

Фото: РИА