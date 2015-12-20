Компания «Российские железные дороги» временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением с 1 января 2018 года. Об этом заявили в компании, - передает Керчь.ФМ.

«В связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Исключение составляют поезда категории «скоростной», в том числе это касается билетов на поезда «Сапсан». В случае если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов.

Также ФАС предлагала в 2018 году снизить тарифы на поезда дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 10%.

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