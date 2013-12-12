В Керчи 4 ноября, на улице Борзенко, как ехать к налоговой, образовалась пробка из-за припаркованных авто. Об этом Керчь.ФМ сообщила постоянная читательница.

Виновниками затора стали припаркованные машины, которые занимают одну полосу дороги и грузовой автомобиль коммунальщиков. Некоторые керчане пытались объехать затор по тротуару.

«Вот и я попала в этот затор первый раз. Много о нем писали, но и я не стала исключением и потеряла около 20 минут из-за того, что "Газон" коммунальщиков не мог проехать. Даже можно сказать просто не хотел. Ему все водители уступили дорогу, чтобы он заехал в карман, он к нему подъехал и сказал, что заезжать не будет. Делайте мол, что хотите я с места не тронусь, ибо въеду в кого-то. Пока не вышло большинство водителей и не объяснили, что ему нужно делать он и не пошевелился. Вот если ты не умеешь ездить и сдавать задом, на кой … ты туда поехал? Мало того, что припаркованные автомобили пробку создали, не оставив ни одного кармашка, так и он еще повеселиться решил. Думаю, что ГИБДД все-таки нужно установить там запрещающий знак парковки», - рассказала очевидец.

Напомним, жители района неоднократно сообщали, что в связи с тем, что у центрального рынка нет большой парковки, то по дороге к налоговой водители паркуют свои авто перекрывая пол-улицы. Керчане просят хотя бы частично запретить на улице Борзенкопарковку, что бы жители Кирова-Борзенко могли выехать на работу.