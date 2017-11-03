В канун Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел стражи порядка совместно с близкими и родными погибших сотрудников, ветеранами ОВД почтили память погибших коллег.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Ежегодно, 8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД. В этот день традиционно во всех территориальных органах внутренних дел проводятся торжественные мероприятия, посвященные памяти погибших коллег.

«Ценой своей жизни в разные годы милиционеры защищали жителей нашего города от преступных посягательств и до конца остались верны присяге и Родине. Сегодня в рядах керченских правоохранителей проходят службу дети и внуки погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. Они, как и их предки, мужественны, ответственны, и являются примером для подражания для многих коллег», - отмечают в пресс-службе.

Имя каждого, кто ценой своей жизни защитил закон и правопорядок, вписано в историю керченской полиции и отображено на мемориальной доске, расположенной на здании УМВД России по г.Керчи.

Председатель совета ветеранов УМВД России по г.Керчи Сергей Хорошко напомнил присутствующим о героических подвигах, забравших жизнь коллег. подчеркнув, что погибшие стражи порядка, проявив мужество и самоотверженность перед лицом опасности, навсегда остались образцом героизма и выполнения служебного долга. На их примере сегодня воспитываются молодые сотрудники полиции.

Присутствующим был продемонстрирован видеофильм «Боевым награждается орденом», созданный советом ветеранов УВД в честь память погибших коллег.

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

По окончании торжественного мероприятия сотрудники полиции, ветераны и родственники тех, кто отдал жизни за безопасность и покой граждан, посетили могилы погибших коллег и, отдав дань уважения и памяти, возложили цветы.

«Сотрудники УВД всегда будут помнить подвиги коллег, погибших в борьбе с преступностью, и передавать память о них новым поколениям», - заключили в полиции.