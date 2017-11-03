В канун Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел стражи порядка совместно с близкими и родными погибших сотрудников, ветеранами ОВД почтили память погибших коллег.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.
Ежегодно, 8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД. В этот день традиционно во всех территориальных органах внутренних дел проводятся торжественные мероприятия, посвященные памяти погибших коллег.
Имя каждого, кто ценой своей жизни защитил закон и правопорядок, вписано в историю керченской полиции и отображено на мемориальной доске, расположенной на здании УМВД России по г.Керчи.
Председатель совета ветеранов УМВД России по г.Керчи Сергей Хорошко напомнил присутствующим о героических подвигах, забравших жизнь коллег. подчеркнув, что погибшие стражи порядка, проявив мужество и самоотверженность перед лицом опасности, навсегда остались образцом героизма и выполнения служебного долга. На их примере сегодня воспитываются молодые сотрудники полиции.
Присутствующим был продемонстрирован видеофильм «Боевым награждается орденом», созданный советом ветеранов УВД в честь память погибших коллег.
Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.
По окончании торжественного мероприятия сотрудники полиции, ветераны и родственники тех, кто отдал жизни за безопасность и покой граждан, посетили могилы погибших коллег и, отдав дань уважения и памяти, возложили цветы.