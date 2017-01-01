Среднемесячная номинальная заработная плата в Крыму в 2018 году будет составлять от 28 тысяч 500 рублей до 29 тысяч 500 рублей.

Такие цифры приведены в прогнозе социально-экономического развития Крыма, который ляжет в основу бюджетного планирования. Об этом пишут Новости Крыма ссылаясь на пресс-службу Министерства экономического развития Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата в Крыму в 2018 году будет составлять от 28 тысяч 500 рублей до 29 тысяч 500 рублей, в 2019 году – от 30 тысяч 200 рублей до 31 тысячи 500 рублей, в 2020 году – от 31 тысячи 800 рублей до 33 тысяч 600 рублей», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в прогнозируемом периоде на 2018-2020 годы ожидается постепенный рост валового регионального продукта. По базовому сценарию это 10,0% в 2018, 6,5% в 2019 году 9% в 2020 году.

«Индекс потребительских цен в 2018 году по различным вариантам прогнозируется на уровне 105,5%-105,0% с постепенным снижением до 104,5% в 2020 году. Прогнозируется рост и в розничной торговле. По базовому сценарию он превысит 6% за три года», — добавили в пресс-службе.

По информации министерства, сфера строительства вырастет по всем прогнозам. Ежегодный прирост по консервативному сценарию – 1%, 8,4% — по базовому и 15% по умеренно-оптимистическому.

В прогнозируемом периоде по базовому сценарию предполагается постепенный рост введенных в эксплуатацию жилых домов. За 3 года этот показатель превысит 1 600 тысяч кв. метров.

Руководитель министерства Андрей Мельников отметил, что положительный прогноз в строительстве обеспечен рядом факторов. К ним относится рост инвестиций в строительстве, в том числе ФЦП, стабилизация экономической ситуации, оживление рынка недвижимости и повышение лояльности в ипотечном кредитовании.