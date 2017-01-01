МВД России разработало законопроект об ужесточении ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом в Крыминформу заявил глава МВД Владимир Колокольцев, - передает Керчь.ФМ.

«Нами разработан законопроект, который поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет, об ужесточении ответственности за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде. Мы предлагаем увеличение срока лишения свободы до трех лет. Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания», – сообщил руководитель МВД.

По его словам, существующее наказание – до двух лет лишения свободы – доказало свою неэффективность: суды редко назначают обвиняемым реальный срок.

Существующие поправки были введены в 2015 году, когда в стране участились случаи смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей.

Напомним, в Керчи с 20 по 28 октября сотрудники ГИБДД Керчи поймали 12 пьяных водителей