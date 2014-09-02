Сухопутные участки Крымского моста планируют оборудовать отсекающим ограждением. Об этом говорится в документах размещенных на сайте госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 12 490 174 рублей 85 копеек.

Информация об ограждениях содержится в конкурсных документах на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках оснащения инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности Крымского моста для нужд ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России».

Подрядчик должен разработать проектную документацию на установку КПП, ограждений, зданий для досмотра физических лиц, пункта управления и т.д.

Ограждения должны появится на керченском и таманском берегах и на острове Тузла.

Крымский мост подрядчик обязан оборудовать восемью контрольно-пропускными пунктами (КПП): по три – на территории Тамани и Керчи и два – на острове Тузла.

Кроме этого, появятся здания для досмотра физических лиц.

Работы будут проводить в два этапа:

- первый этап – с даты заключения договора по 10 декабря 2017,

- второй этап – с 11 декабря 2017 по 31 января 2018.

При обнаружении недостатков в технической документации или изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Напомним, в Керчи дома на Цементной Слободке начали ограждать забором с колючей проволокой