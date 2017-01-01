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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на Кирова-Еременко затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ

В Керчи 7 ноября, на пересечении улиц Кирова-Еременко, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы. С помощью спецтехники они роют яму, - передает Керчь.ФМ. Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.

Служба новостей Керчь.ФМ

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