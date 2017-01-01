В Керчи 7 ноября, на пересечении улиц Кирова-Еременко, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы. С помощью спецтехники они роют яму, - передает Керчь.ФМ.
Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.
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В Керчи 7 ноября, на пересечении улиц Кирова-Еременко, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы. С помощью спецтехники они роют яму, - передает Керчь.ФМ.
Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.