В Керчи завели уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла 4 ноября в районе Аджимушкая, - передает Керчь.ФМ.

Как пишет пресс-служба МВД Керчи, в результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105. Позднее в больнице также скончался водитель транспортного средства. Еще четверо пассажиров «легковушки» были доставлены в реанимационное отделение больницы. Травмы различной степени тяжести получили водитель и четверо пассажиров автомобиля Хюндай, двое из которых - дети.

Так, следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Керчи в аварии пострадали более 10 человек, из них - 4 дети. Видео с места аварии в Аджимушкае. Керчане сняли на регистратор момент аварии с 11 пострадавшими. В аварии в Аджимушкае погиб ребенок, десять человек получили травмы. Детей, пострадавших в аварии в Аджимушкае, вертолетами отправили в Симферополь. Редакции стало известно, что еще двое скончались после аварии в Аджимушкае в Керчи