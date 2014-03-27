Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым отмечает, что в последнее время участились факты нарушений режима государственной границы, совершаемые несовершеннолетними. Об этом пишет КИА,- передает Керчь.ФМ.

Один из последних случаев произошел в автомобильном пункте пропуска Перекоп на выездном из России направлении. При прохождении пограничного контроля юноша предъявил паспорт гражданина РФ 2001 года рождения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сотрудник Пограничного управления пояснил молодому человеку, что для совершения самостоятельных поездок за рубеж, кроме действительного документа на право пересечения государственной границы РФ, он должен иметь при себе оригинал нотариально оформленного согласия от одного из родителей на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают: только в октябре этого года подростки совершили шесть аналогичных правонарушений. Всего же с начала года пограничники зафиксировали более 20 эпизодов несоблюдения порядка и правил следования через российско-украинскую границу лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Во всех случаях молодые люди через госграницу РФ не пропущены. Кроме того, соответствующая информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту регистрации подростков.

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