Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым отмечает, что в последнее время участились факты нарушений режима государственной границы, совершаемые несовершеннолетними. Об этом пишет КИА,- передает Керчь.ФМ.
Один из последних случаев произошел в автомобильном пункте пропуска Перекоп на выездном из России направлении. При прохождении пограничного контроля юноша предъявил паспорт гражданина РФ 2001 года рождения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Пограничники отмечают: только в октябре этого года подростки совершили шесть аналогичных правонарушений. Всего же с начала года пограничники зафиксировали более 20 эпизодов несоблюдения порядка и правил следования через российско-украинскую границу лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Во всех случаях молодые люди через госграницу РФ не пропущены. Кроме того, соответствующая информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту регистрации подростков.
Фото: интернет
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