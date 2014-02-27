Валовый сбор по состоянию на начало ноября 2017 составляет 51,1 тысячу тонн, в том числе 6,3 тысячи тонн столового винограда, который убран на площади 2,6 тысячи гектаров на территории полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК, - передает Керчь.ФМ.

«Площадь плодоносящих виноградников в Крыму составляет 14,1 тысячи гектаров, а товарным производством винограда занимаются 67 виноградаские хозяйства», - рассказали в пресс-службе.

По информации заместителя министра сельского хозяйства РК Владимира Скворцова, динамика ежегодной закладки молодых виноградников в Крыму на протяжении последних трех лет увеличилась в 2,2 раза с 250 га в 2014 году до 559 га в 2016 году. По итогам девяти месяцев 2017 года заложено молодых виноградников на площади 674 га.

«Необходимо отметить, что сегодня виноградари идут в ногу со временем, широко применяются европейские технологии, предприятия закладывают виноградники привитыми саженцами на филлоксероустойчивых подвоях (с использованием виноградопосадочных машин с GPS – оборудованием, что позволяет посадить 15 000 саженцев в 7-ми часовую смену», — отметил Скворцов.

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