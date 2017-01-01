Прокуратура Керчи проверила соблюдение жилищных прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без родительского попечения, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что 21-летний житель города, имеющий статус ребенка, лишенного родительского попечения, с 2013 года состоит на квартирном учете.

Но хотя по закону лицам из числа лишенных родительского попечения жилье должно быть предоставлено во внеочередном порядке, администрация Керчи молодому человеку предложила ожидать наступления своей очереди на квартиру.

Ввиду невыполнения администрацией г. Керчи обязательств по внеочередному обеспечению жилым помещением прокурор города обратился в суд с иском о понуждении органа местного самоуправления предоставить его заявителю.

Керченский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.

Во исполнение решения суда по иску прокурора керчанину по договору социального найма предоставили благоустроенную однокомнатную квартиру.