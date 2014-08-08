В Керчи 7 ноября, на улице Горького, перед светофором, на проезжей части заасфальтировали люк, который начал проваливаться. Фото в редакцию Керчь.ФМ прислали постоянные читатели.
«Спасибо вам, вчера написали, а сегодня видно результат. Только хочется верить, что они просто не засыпали цементом полуоткрытый люк. Хорошо, что никто из водителей не успел пострадать и не произошло горя на дороге», - написал керчанин.
Перед люком стоит дорожный знак объезда.
Напомним, в Керчи на дороге в районе «Института» открыт глубокий люк
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