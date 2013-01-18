Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у гражданки Украины более двух миллионов рублей, которые она попыталась спрятать под одеждой. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Женщина направлялась в крымскую столицу из Кривого Рога. Во время таможенного контроля украинки сотрудники Погрануправления выявили на ее теле пояс из эластичного бинта, под которым она пыталась провести 31 тысячу долларов США и три тысячи евро в банкнотах различного достоинства. Как пояснила женщина, деньги она прятала от пограничников.

«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в пункте пропуска», — сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Средства изъяли и передали инспектору Джанкойского таможенного поста, решается вопрос о возбуждении административного дела.