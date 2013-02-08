Сегодня Конституционный Суд РФ указал на необходимость полноценной судебной защиты прав физических и юридических лиц при определении принадлежности собственности в Крыму. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте КС РФ, - передает Керчь.ФМ.

Слушание дела о проверке конституционности абзаца первого части 2 статьи 2, абзаца третьего части 1 и части 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также Постановления Государственного Совета Республики Крым «О вопросах управления собственностью Республики Крым» состоялось 12 октября 2017 года.

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы ООО «Дайвинг-Центр “Соляриус”», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг».

Справка

Согласно нормам оспоренного закона, за физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности на имущество, возникшее у них до принятия Республики Крым и г. Севастополь в состав Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми актами РФ и Республики Крым. При этом оговаривается, что право собственности на недвижимое имущество прекращается у прежнего правообладателя и возникает у Республики Крым со дня включения такого имущества в Перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым.

История вопроса

Арбитражный суд Республики Крым отказал ООО «Дайвинг-Центр “Соляриус”» и ООО «ФОРМАТ-ИТ» в признании недействительным Постановления Государственного Совета Республики Крым в части дополнения его пунктом о включении ряда объектов бывшего госпредприятия Министерства обороны Украины в Перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым.

ООО «Промхолдинг» не удалось оспорить в Арбитражном суде Республики Крым отказ Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в регистрации права собственности ООО «Промхолдинг» на один из объектов ПАО «Акционерная компания «Крымавтотранс» в г. Симферополь. На основании Постановления Государственного Совета Республики Крым этот объект также был включен в указанный Перечень.

Дальнейшие судебные разбирательства также не позволили заявителям подтвердить правомерность своих требований в отношении спорных объектов недвижимости.

Позиция заявителей

По мнению заявителей, оспоренные нормы позволяют произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов. По смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они позволяют лишать собственника имущества во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации. Исходя из этого, заявители просят признать оспоренные нормы не соответствующими статьям 8, 34 (часть 1), 35 (части 1-3), 53, 55 (части 2 и 3) и 64 Конституции РФ.

Позиция Суда

Согласно Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Поэтому закрепленные в Конституции РФ гарантии охраны частной собственности должны действовать на территории новых субъектов как со дня принятия их в состав РФ, так и в течение всего переходного периода, который был введен в целях урегулирования вопросов их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ.

Исходя из действующего законодательного регулирования, в Перечень подлежало включению имущество, в отношении которого существовали обоснованные предположения о его принадлежности Украине, в частности, в связи с отсутствием надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности иных лиц на такое имущество, бесхозяйности имущества или же отсутствием правовых оснований выбытия этого имущества из государственной собственности. Предоставление органам государственной власти Республики Крым возможности действовать в переходный период подобным образом обусловлено конституционными гарантиями охраны частной собственности.

При этом прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в Перечень не предопределяет распространение действия данного правила в отношении имущества физических и юридических лиц, право собственности которых возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. В связи с чем не имеется предпосылок для интерпретации оспоренных положений закона Республики Крым как позволяющих на основании включения имущества в Перечень прекращать правомерно возникшее на него право собственности физических и юридических лиц.

И поскольку Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, то сам по себе факт включения имущества в Перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости. Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество.

Таким образом, оспоренные нормы закона Республики Крым не противоречат Конституции РФ.

Правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру.

Председательствовал в процессе ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич

Судья-докладчик КРАСАВЧИКОВА Лариса Октябриевна