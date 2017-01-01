В Краснодарском крае судили керчанина, которого обвиняют в серии квартирных краж. Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Кавказского района, вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, - передает Керчь.ФМ

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).

В суде установили, что в марте текущего года керчанин приехал в г. Кропоткин для совершения ряда квартирных краж. Для этих целей он использовал спортивную сумку, в которой находились металлические отмычки, магнитные ключи для открывания подъездных ко­довых замков, носки для использования в ка­честве перчаток и два перцовых баллончика.

«21 марта мужчина, вскрыв замок входной двери, проник в квартиру в доме № 5 в МКР-1 г. Кропотки­на. В процессе хищения имущества он услышал, что вернулся хозяин квартиры и попытался скрыться с места преступления, выбежав на лестничную площадку. Однако собственник задержал преступника, несмотря на то, что последний применил в отношении него перцовый баллончик, повредив роговицу глаза», - написали в ведомстве.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.