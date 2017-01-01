В Краснодарском крае судили керчанина, которого обвиняют в серии квартирных краж. Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Кавказского района, вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Керчи.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, - передает Керчь.ФМ
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).
В суде установили, что в марте текущего года керчанин приехал в г. Кропоткин для совершения ряда квартирных краж. Для этих целей он использовал спортивную сумку, в которой находились металлические отмычки, магнитные ключи для открывания подъездных кодовых замков, носки для использования в качестве перчаток и два перцовых баллончика.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.